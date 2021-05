X-Press Pearl op punt van ondergang voor kust Sri Lanka Facebook

Een week van brand en explosies heeft het containerschip X-Press Pearl voor de kust van Sri Lanka op het punt van ondergang gebracht. De brand lijkt nu eindelijk onder controle en flink gereduceerd, maar het schip is nog niet gered.

1 / 1 De X-Press Pearl is volledig verloren (Foto Sri Lanka Ports Authority) De X-Press Pearl is volledig verloren (Foto Sri Lanka Ports Authority)

De brand is door Sri Lanka, met hulp van India, onder controle gekomen en er is geen olielek gedetecteerd. Dat is het goede nieuws na acht dagen blussen. De X-Press Pearl is wel volledig uitgebrand en tenminste acht van de 1500 containers zijn in zee terechtgekomen. Een daarvan is intussen aangespoeld.

De lokale autoriteiten vrezen dat ook de rest van de containers met het schip in zee zullen verdwijnen. Dit zou flinke gevolgen hebben voor het milieu. Dat Sri Lanka zich zorgen maakt valt te zien aan de agenten die de kustlijn patrouilleren op zoek naar aangespoelde containers of onderdelen daarvan.

MEPA

De Marine Environment Protection Authority (MEPA) van Sri Lanka heeft een onderzoek ingesteld naar de kapitein van het schip. Dit na een gerucht dat een chemisch lek was gedetecteerd in een van de containers op het schip, maar dat hier vervolgens geen actie op is ondernomen.

Explosies

De brand begon op 20 mei en leek aanvankelijk goed te bestrijden. De volgende dag dacht de marine van Sri Lanka het vuur onder controle te hebben. Doordat er een paar hotspots waren brak de brand echter opnieuw uit, waarna het Nederlandse Smit Salvage werd opgeroepen om de brand te blussen. Op 24 mei meldde Smit Salvage dat de brand onder controle was.

Maar slecht weer en harde wind zorgden ervoor dat de brand niet al definitief werd bedwongen. Hierdoor laaide die op 25 mei weer op, waarna de bemanning moest worden geëvacueerd. Niet veel later waren er meerdere explosies aan boord.

