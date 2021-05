Schuttevaer Premium Voor het eerst 135-meter lang binnenvaartschip door Oosterhornhaven Delfzijl Facebook

Twitter

Email Delfzijl 28 mei 2021, 13:16

Voor het eerst heeft er een binnenvaartschip met een lengte van 135 meter in de Oosterhornhaven in Delfzijl gevaren. De primeur was aan de Avalon. Tot voor kort konden schepen tot en met 105 meter door de haven varen, maar daar is nu verandering in gekomen.