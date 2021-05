Schuttevaer Premium Zware Kees: Terrasje in Vlissingen Facebook

VLISSINGEN 27 mei 2021, 20:00

Hoewel ik er talloze malen langs ben gevaren, onderweg van of naar Steenbank loods, en neerkeek vanaf de brugvleugel op Vlissingen (het ligt ook zo laag en de brugvleugel is ook zo hoog) ben ik nooit in de oude stad zelf geweest. Ja, een enkele keer op het treinstation, daarna per taxi naar Vlissingen-Oost, waar mijn schip lag te wachten.