EST-Floattech vindt in Yard Energy vierde investeerder

Het Nederlandse bedrijf EST-Floattech heeft een nieuwe investeerder gevonden. EST ontwikkelt energie-opslagsystemen voor de maritieme sector. De nieuwe investeerder is het eveneens Nederlandse Yard Energy, dat al grootschalig investeert in windenergie.

1 / 1 De accu's van EST-Floattech in het binnenvaart containerschip Sendo Liner. (Foto Sendo Shipping) De accu's van EST-Floattech in het binnenvaart containerschip Sendo Liner. (Foto Sendo Shipping)

EST-Floattech maakt energie-opslagsystemen voor onder andere elektrische schepen, waterstofsystemen en hybride oplossingen in de maritieme sector. Het Hoofddorpse bedrijf heeft intussen zo’n 200 projecten voor superjachten, ferry’s en binnenvaartschepen op zijn naam staan. EST-Floattech heeft zich dan ook tussen 2009 en nu opgewerkt tot de Top-3 van bedrijven die batterijsystemen leveren voor hybride en 100% elektrisch aangedreven schepen.

EST-Floattech is op 27 mei om 14:00 te gast bij Maritime Platform 2021. Aanmelden kan hier.

De CEO van EST, Hans Visser, is blij met de komst van Yard Energy als investeerder. ‘Yard Energy’s ambitie om bij te dragen aan de energietransitie door windenergie is in lijn met onze missie om bij te dragen aan een schoon klimaat en zero-emissie varen.’

De batterijen die EST-Floattech toepast zijn hoofdzakelijk 80 kilo zware, 10,5 kWh, 52 Volt, 200 Ampère exemplaren. Het kleinste model is een accu van 5,25 kWh, 52 Volt en 100 Ampère.

Yard Energy

Yard Energy houdt zich bezig met energie-opwekking in windparken op land. Het bedrijf is na Ponooc, Rotterdam Port Found en PDENH de vierde investeerder in EST-Floattech.

Ook de CEO van Yard Energy ziet de samenwerking als een win-winsituatie. ‘EST-Floattech is sterk bezig met het reduceren van de ecologische voetafdruk van de maritieme sector. Dit past bij ons omdat wij ons ook bezighouden met het accelereren van de energietransitie.’

