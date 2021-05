Schuttevaer Premium Ferus Smit levert Thun Equality op Facebook

Twitter

EEMSHAVEN 26 mei 2021, 12:00

Scheepswerf Ferus Smit heeft donderdag 20 mei de in Leer gebouwde tanker Thun Equality (bouwnummer 451) opgeleverd in het Julianabekken van de Eemshaven. Anderhalve week eerder was het schip uitgehaald bij de werf door de sleepboten Gruno IV en Watergeus.