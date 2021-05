Schuttevaer Premium Ever Given blijft aan de ketting liggen in Suezkanaal Facebook

Twitter

Email 23 mei 2021, 15:41

Het containerschip Ever Given dat in maart een tijdlang het Suezkanaal blokkeerde blijft voorlopig nog aan de ketting liggen. Een Egyptische rechtbank oordeelde zondag dat het niet bevoegd was om te beslissen over de kwestie rond de inbeslagname, aldus een advocaat.

1 / 1 ever given ever given