Als het werkt: Manchester Ship Canal

ROTTERDAM 23 mei 2021, 09:00

Het mag dan een beetje vreemd zijn om een kanaal een ‘ship canal’ te noemen, want kanalen zijn immers meestal bedoeld voor de scheepvaart, maar dit kanaal moest voor ‘echte schepen’ zijn en niet voor ‘bootjes’. En echte schepen waren dan vaartuigen die over de oceanen voeren. Al met al was het Manchester Ship Canal van meet af aan een ongewone waterweg met een vreemde historie.