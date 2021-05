Schuttevaer Premium COV: ‘Investeer in spooraquaduct Van Harinxmakanaal’ Facebook

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd mee te investeren in een spooraquaduct in het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. De groei van zowel het scheepvaart- als treinverkeer maakt dat er nu lange wachttijden ontstaan bij de spoorbrug. Voor het aquaduct is 126 miljoen euro nodig.