Emmeloord 21 mei 2021, 20:28

De hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse in en nabij de Urkervaart voor een losgeslagen binnenvaartschip. Het schip ligt inmiddels bijna dwars over de vaarweg.

1 / 1 Binnenvaartschip losgeslagen bij Emmeloord. Foto ProNews Binnenvaartschip losgeslagen bij Emmeloord. Foto ProNews

Hoe het schip precies los heeft kunnen raken is op dit moment niet bekend. De brandweer is opgeroepen om te kijken of zij wat kan betekenen in het terugbrengen van het schip naar de kant. Hiervoor is onder andere een speciaal voertuig met lier opgeroepen. De tactiek om het schip naar de kant te trekken op deze manier bleek uiteindelijk effectief.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden.