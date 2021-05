Schuttevaer Premium Schottel roerpropellers over de weg naar Istanboel Facebook

Twitter

WISMAR 20 mei 2021, 07:00

Schottel in Wismar aan de Oostzee heeft deze week twee roerpropellers van het type SRP 710 op transport gezet naar de Med Marine-werf in Istanboel. Daar worden ze ingebouwd in een sleepboot die bestemd is voor Kenia Ports Authority.