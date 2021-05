Pilot met verruimde ligplaatsduur in IJhaven voor binnenvaart

Dat was eerst 7 dagen… Nou dat hebben ze er recent van gemaakt. Want als je voor 14 dagen betaalde mocht je 14 dagen blijven liggen. En nu moeten we blij zijn met het feit dat ze een pilot starten? Volgens mij is het een beetje de wereld op zijn kop!

In het algemeen begin ik me steeds meer te storen aan hoe overheden met hun burgers omgaan. Steeds meer betalen voor minder. En maar geld over de balk smijten bij miljarden tegelijk. Getuige alleen al de slordige 5 miljard gemeenschapsgeld die bij VWS is verdwenen of waar geen verantwoording meer van te vinden is.

M. Smitsman.