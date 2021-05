Schuttevaer Premium MSC chartert 11 LNG-bunkers van Eastern Pacific Shipping Facebook

Twitter

Geneve 19 mei 2021, 15:00

Mediterranean Shipping Company (MSC) gaat elf LNG schepen (15.300 teu) charteren van Eastern Pacific Shipping, meldt Lloyd’s List. Het is een opvallende zet, omdat MSC in 2019 nog niet geloofde in het gebruik van LNG voor zeeschepen.