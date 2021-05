Schuttevaer Premium Wereldprimeur ship-to-ship bunkering methanol in Rotterdam Facebook

De eerste ship-to-ship bunkering van methanol ter wereld had vorige week plaats bij de Vopak-terminal in de Botlek. Het ontvangende schip was de 49.849 dwt metende tanker Takaroa Sun van het Canadese Waterfront Shipping. De brandstof kwam uit de binnenvaarttanker Evidence van TankMatch.