Maritime Platform: In welke alternatieve brandstoffen moet ik investeren?

ROTTERDAM 18 mei 2021, 12:30

Waterstof, LNG, methanol, ammoniak, batterij-elektrisch. Het gebruik van alternatieve brandstoffen is een van de oplossingen om bij te dragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Hoe ver zijn ze in ontwikkeling? Welk alternatief heeft de toekomst? En hoe zorgen we voor een soepele overgang?