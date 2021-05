Schuttevaer Premium KVNR: ‘Voorkom regionale klimaatmaatregelen’ Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 18 mei 2021, 07:00

Europa moet niet eenzijdig een CO2-heffing invoeren voor de zeevaart. Zo’n ingreep zou vooral de welwillende reders treffen. Daarnaast biedt het grote uitstoters de mogelijkheid om via mazen in de wet de CO2-beprijzing te ontlopen. Dat is de boodschap van Nick Lurkin, hoofd Klimaat en Milieu bij de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Reders (KVNR).