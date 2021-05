Schuttevaer Premium Schip aan de grond bij Oestrich-Winkel Facebook

Email OESTRICH-WINKEL 17 mei 2021, 15:03

Het scheepvaartverkeer op de Rijn in de buurt van Bingen is zondagmorgen 16 mei ingeperkt nadat een droge-ladingschip in de dalvaart zich had vastgevaren.