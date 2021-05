Schuttevaer Premium Oudste sluismeester van de Wilhelminasluis neemt afscheid Facebook

Email ANDEL 17 mei 2021, 17:30

Hans Vos (69) uit Woudrichem was misschien wel de oudste sluismeester in dienst bij Rijkswaterstaat. Maar vrijdag 14 mei was zijn laatste werkdag op de Wilhelminasluis in Andel, twee weken voor zijn 70ste verjaardag. Met enige weemoed neemt hij na 28 jaar afscheid van zijn werk.