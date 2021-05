Schuttevaer Premium Damen Shipyards en MO4 digitaliseren zeegangsgedrag Facebook

Twitter

AMSTERDAM 17 mei 2021, 07:00

Voor het transport van offshorewerkers of onderdelen zoals monopiles en turbines zijn offshorebedrijven afhankelijk van de weersomstandigheden op zee. Met name op de Noordzee heb je een beperkt window van een aantal maanden waarbinnen je werkzaamheden in relatieve rust kunt uitvoeren.