20 schepen vast voor beschadigde Gerrit Krolbrug Groningen

16 mei 2021, 10:58

Er liggen zo’n 20 schepen te wachten voor de zwaar beschadigde Gerrit Krolbrug in Groningen. Rijkswaterstaat is zondagochtend vroeg begonnen met het weghalen van het aangevaren deel van de brug. Eerder dit weekeinde voer daar de Duitse tanker Bodensee tegen aan. De brug raakte zwaar beschadigd en is niet meer bedienbaar.

Rijkswaterstaat is zondagochtend vroeg begonnen met het weghalen van het aangevaren deel van de brug.