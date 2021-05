Schuttevaer Premium [OPINIE] North Sea Port en Zeeland Refinery moeten wachtende tankers toelaten in Sloehaven Facebook

Twitter

Email VLISSINGEN 13 mei 2021, 09:00

North Sea Port (NSP) weert al jaren wachtende binnenvaarttankers uit de Sloehaven in Vlissingen. Eerst door doorlopend oploopverboden in te voeren voor tankers. Hiertegen hebben enkele collega’s en ik geprotesteerd. Nu heeft NSP het over een andere boeg gegooid. Sinds 1 april heeft het havenbedrijf Zeeland Refinery voor zijn karretje gespannen om tankers zoveel mogelijk te weren.