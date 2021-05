Schuttevaer Premium ‘Wie sturen kan, vaart bij elke wind’ Facebook

Krimpen aan de Lek 12 mei 2021, 12:00

‘Wie sturen kan, vaart bij elke wind’, zo is te lezen op een bescheiden bordje in de stuurhut van de Conatus. Terwijl schipper Cor Ceelen (45) zijn schip routineus vastmaakt op zijn losplek bij de Gorinchemse betoncentrale, zorgt zijn vrouw Linda (44) voor de koffie. Sinds 1998 varen ze samen op de Conatus. Hun drie kinderen van 20, 18 en 16 jaar, wonen inmiddels samen in hun huis in Krimpen.