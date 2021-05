Schuttevaer Premium [VIDEO] Maritiem erfgoed: De graanzuiger 19 vertrekt uit Rotterdam voor grootschalige restauratie Facebook

Rotterdam 12 mei 2021, 13:00

De laatste op stoom werkende graanzuiger ter wereld is tot 2023 niet meer te zien bij het Maritiem Museum in Rotterdam. De graanzuiger vertrekt naar scheepswerf Talsma in Friesland voor een grootscheepse restauratie. Via een livestream is het transport van de graanzuiger te volgen.