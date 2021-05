Schuttevaer Premium Orderportefeuille Boskalis naar recordhoogte Facebook

De orderportefeuille van Koninklijke Boskalis is in het eerste kwartaal gestegen tot een recordhoogte van 5,6 miljard euro. Dat is een toename van 270 miljoen euro ten opzichte van eind vorig jaar. Ook behoud het bedrijf een sterke kaspositie van 275 miljoen euro, met een financieringsruimte van ruim een miljard.