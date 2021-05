Schuttevaer Premium Meer dan 10 schepen vast achter gestremde Willem Alexanderbrug Zaanstad Facebook

ZAANDAM 12 mei 2021, 11:54

Er is sinds dinsdag 11 mei geen doorgang meer mogelijk bij de Willem Alexanderbrug over de Zaan in de Koog aan de Zaan. Dat melden Rijkswaterstaat.