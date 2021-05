Schuttevaer Premium Aan de Reis: De prijzen zijn laag, veel te laag Facebook

ROTTERDAM 12 mei 2021, 10:00

Het is een wisselende week op de markt. De een meldt voldoende reisaanbod, de ander noemt de situatie juist dramatisch. Wel is het panel eenduidig als het gaat over de vrachtprijzen; die zijn laag. Veel te laag.