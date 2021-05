Schuttevaer Premium Finneco I te water in China Facebook

NANJING 11 mei 2021, 08:37

Het eerste van drie nieuwe hybride ro-ro-schip van Finnlines is onlangs op de Nanjing Jinling Shipyard in het Chinese Nanjing te water gelaten. De Finneco I moet rond de jaarwisseling voor Finnlines gaan varen. Dat gebeurt onder Finse vlag. Het tweede en derde schip in de serie, de Finneco II en Finneco III, worden in 2022 opgeleverd.