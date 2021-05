Schuttevaer Premium Boskalis baggert Maas in Gelderland en Brabant Facebook

Heerenwaard 11 mei 2021, 17:00

Boskalis gaat de Maas in Zuid-Gelderland en Noord-Brabant uitbaggeren. De werkzaamheden beginnen in Heerenwaard. Boskalis is een van de drie aannemers die voor Rijkswaterstaat gaan baggeren in de Maas. Van Oord was al begonnen in Limburg, de derde aannemer is nog niet bekend.