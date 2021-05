Schuttevaer Premium Krant dag later geleverd door Hemelvaartsdag Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 10 mei 2021, 12:22

De Schuttevaer van 14 mei wordt mogelijk een dag later geleverd vanwege Hemelvaartsdag. Hou er dus rekening mee dat de krant mogelijk pas in het weekend of op dinsdag wordt geleverd.