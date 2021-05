Schuttevaer Premium Hutchison Ports nieuwe eigenaar Rotterdamse overslagterminal APMTR Facebook

Twitter

Email Rotterdam 10 mei 2021, 13:14

De overslagterminal van APMTR in de haven van Rotterdam krijgt een nieuwe eigenaar. Hutchison Ports Netherlands maakte bekend de terminal over te nemen van het Deense Maersk. Bedragen noemden de partijen niet. Hutchison is al eigenaar van de ECT Delta Terminal, die pal naast de nu verworven terminal is gevestigd.