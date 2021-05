Schuttevaer Premium ‘Gordelplicht op duwbakken is contraproductief voor veiligheid’ Facebook

ROTTERDAM 10 mei 2021, 09:28

Valbeveiliging in de vorm van een gordelplicht op duwbakken is contraproductief voor de veiligheid van de werknemers. Dat is de boodschap van Willy Kreusch, voorzitter van de ledengroep duw- en sleepvaart van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij was vrijdag 7 mei te gast in Studio Schuttevaer.