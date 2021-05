Schuttevaer Premium ‘Elk vrachtschip is een woonboot’ Facebook

AMSTERDAM 09 mei 2021, 15:00

De Zwitserse kunstenares Anmari Mëtsa Yabi Wili kocht in 2009 een verlengde spits en verbouwde die tot varend woonschip en platform voor haar artistieke projecten. Ze was in Bazel noch de aangrenzende Franse en Duitse voorsteden welkom. Sinds december 2020 is ze in Nederland om verder aan haar schip te bouwen en nieuwe kunstprojecten op te zetten.