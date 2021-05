Schuttevaer Premium Studio Schuttevaer: Is gordelplicht op duwbakken schijnveiligheid? Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 07 mei 2021, 14:15

De duwvaartsector is geschrokken door de gordelplicht op duwbakken. Die verplichting werd recent uitgesproken door de Raad van State. De regelgeving stuitte op onbegrip in de duwvaart. In de volgende aflevering van Studio Schuttevaer op 7 mei wordt uitvoerig gesproken met betrokkenen. Is de gordelplicht schijnveiligheid?