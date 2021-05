Schuttevaer Premium Meer boetes en striktere regelgeving moeten zorgen voor minder incidenten Facebook

Twitter

Email Rotterdam 07 mei 2021, 15:00

Striktere regels en strengere handhaving zijn nodig om het milieu- en veiligheidsincidenten in de binnenvaart terug te dringen. Dat was donderdag 6 mei de belangrijkste boodschap van het webinar van Platform Zero Incidents (PZI), waar de havenmeesters van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en de programmamanager van PZI te gast waren.