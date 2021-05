Vlaggen halfstok in Werkendam na fatale brand Hoogendoorn Facebook

Als blijk van steun voor de nabestaanden van de slachtoffers en voor het bedrijf hebben veel inwoners van Werkendam de vlag halfstok gehangen. Ook is er een crowdfundingactie opgezet.

De brand van afgelopen weekend heeft grote indruk gemaakt op de inwoners van Werkendam. Vier dagen na de fatale brand, waar drie Litouwse arbeidsmigranten bij omkwamen, hangen er overal in het dorp vlaggen halfstok.

Het idee om de vlaggen halfstok te doen kwam van Bert Versluis. Hij riep op Facebook op om op donderdag 6 mei dit te doen uit medeleven naar de nabestaanden.

Crowdfunding

Er zijn ook meerdere crowdfundingacties gestart. De grootste actie heeft al ruim 30.000 euro opgehaald. De actie wil zowel de familie Hoogendoorn helpen, als de familie van de nabestaanden.

Het bedrag is bij elkaar gebracht door 690 donaties in 3 dagen.

Hoogendoorn MBI

De brand, die boven Hoogendoorn MBI uitbrak, werd even voor 08.00 uur gemeld door een omwonende. Direct werd er groots uitgerukt, waarbij er diverse hulpdiensten naar de locatie kwamen.

De brandweer zette 200 tot 250 brandweerlieden en 33 voertuigen in, waaronder blusvoertuigen, hoogwerkers en een drone. Ook werd er gebruik gemaakt van een blusboot van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Even later breidde de brand uit naar een naastgelegen appartement en het onderliggende bedrijf. Hoewel de bewoners van het naastgelegen appartement tijdig uit de woning wisten te komen, was het lot van anderen in het naastgelegen appartement lange tijd onduidelijk. Uiteindelijk bleek het te gaan om 3 arbeidsmigranten uit Litouwen, zij hebben de brand niet overleefd.

