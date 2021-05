Stomdronken schipper aangehouden op sluis Sambeek Facebook

Op sluis Sambeek heeft de politie donderdag 6 mei rond het middaguur een schipper wegens dronkenschap van zijn schip gehaald. De man werd aangehouden toen hij in de sluis lag.

Foto: Politiepatrouilleboot op de Maas (Foto politie.nl)

Kort daarvoor was hij bij de invaart voorgedrongen op collega-schippers en had een kleine aanvaring veroorzaakt. De man werd op zijn gedrag aangesproken door andere schippers en het sluispersoneel. Toen bleek dat de man waarschijnlijk gedronken had deed het bedieningspersoneel de sluisdeuren dicht zodat de benevelde schipper niet meer weg kon varen en belden de politie.

Toen de schipper van boord werd gehaald bleek de man zo dronken te zijn dat hij niet meer op zijn benen kon staan, zegt een omstander. Hij is vervolgens meegenomen naar het bureau.

Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie zegt dat er een politieteam op weg is naar Sambeek om de aanvaring te onderzoeken. Zij kon verder niets zeggen over de aanhouding en hoeveel de schipper gedronken had. Het gaat om een schip uit Maasbracht. Omdat het schip langere tijd in de sluis lag was de scheepvaart enige tijd gestremd.

(Bart Oosterveld)