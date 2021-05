Schuttevaer Premium Grote zorgen over Franse vrachtenmarkt na samengaan NPRC en ELV Facebook

PARIJS 06 mei 2021, 07:00

Een groep particuliere schippers in de Noord-Zuidvaart maakt zich grote zorgen over de vrachtenmarkt na de samenwerking tussen de binnenvaartcoöperaties NPRC en ELV. De groep zoekt een oplossing in het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen voor de reizen van en naar Frankrijk. Een optie is de oprichting van een economische belangengroep, in het Frans afgekort als GIE (groupement d’intérêt économique).