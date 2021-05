Schuttevaer Premium Groningen heeft geen plek meer voor scheepvaartbedrijven Facebook

Twitter

Email GRONINGEN 05 mei 2021, 07:00

Het was schrikken toen de ondernemers aan het Eemskanaal en de Scandinavische havens in de stad Groningen de woningbouwplannen onder ogen kregen. Waar nu bloeiende bedrijvigheid is gevestigd stonden luxe kadewoningen, appartementengebouwen, parken en speelplekken ingetekend. ‘De stad offert beroepsvaart op aan woningbouw.’