Coronatest belemmert vrije doorvaart Rijn

SLIEDRECHT 05 mei 2021, 12:00

Staat de Akte van Mannheim een verplichte coronatest in Duitsland wel toe? De Akte garandeert immers een onbelemmerde doorvaart op de Rijn. Dat vraagt schipper Stephan Hagenaar van de Pandora zich af. De test is voor hem geen accuut probleem. De Pandora ligt namelijk enkele dagen afgemeerd in thuishaven Sliedrecht.