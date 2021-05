Schuttevaer Premium Aan de Reis: Smeltwater overspoelt Rijnstroomgebied Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 05 mei 2021, 10:00

De waterstanden in het Rijnstroomgebied stijgen. Hogere temperaturen zorgen voor smeltende sneeuw in de Alpen. In deze tijd van het jaar zijn vaarverboden als gevolg van het stijgende water niet ongebruikelijk. Het aantal reizen naar Duitsland lijkt te zijn gedaald. Mogelijk dat de reisbeperkingen hier iets mee te maken hebben.