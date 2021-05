Schuttevaer Premium Stremming bij sluis IV in Haghorst door onderhoudsvoorbereiding Facebook

HAGHORST 04 mei 2021, 14:08

Scheepvaart kan van 4 tot en met 6 mei geen gebruik maken van de sluis IV in Haghorst op het Wilhelminakanaal in Brabant. Er zijn voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud dat later dit jaar zal plaatshebben.