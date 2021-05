Schuttevaer Premium Maritime Platform: Hoe staat de maritieme sector ervoor? Facebook

Twitter

ROTTERDAM 04 mei 2021, 16:30

Hoe staat de maritieme sector ervoor? Dat was wat hoofdredacteur René Quist en uitgever Arie van Dijk van de ProMedia Group zich vrijdag 30 april in Studio Schuttevaer afvroegen. Tijdens de uitzending keken ze vooruit naar de tweede editie van Maritime Platform, dat 26 en 27 mei online plaatsheeft en gratis toegankelijk is voor alle geïnteresseerden.