Hoogendoorn over fatale brand: ‘Dit is het ergste wat je kan overkomen’

Rond kwart voor vijf in de middag zondagmiddag is eigenaar Dick Hoogendoorn van Hoogendoorn MBI in Werkendam, nog steeds in angstige afwachting van wat de zoektocht van de brandweer zal opleveren. ‘Dit is het ergste wat je kan gebeuren’, zegt hij geëmotioneerd door de telefoon. Pas uren later wordt zijn vrees bewaarheid: Drie mannen die voor zijn scheepsbetimmerbedrijf werken zijn in de vuurzee om het leven gekomen.

1 / 1 Hoogendoorn benadrukt tegen dat de huisvesting van de arbeidsmigranten goed was geregeld. Hoogendoorn benadrukt tegen dat de huisvesting van de arbeidsmigranten goed was geregeld.

Uren eerder, wanneer Werkendam zich klaarmaakt voor de dag des heren, wordt de zondagsrust wreed verstoord door loeiende sirenes. Brand bij Hoogendoorn aan de Beatrixhaven gonst er al snel door het dorp. De brand woedt in een appartement boven de timmerfabriek. De rook is tot kilometers ver te zien en al snel slaan de vlammen over naar het kantoor en de fabriek.

Gezin gered

Gelukkig zijn er geen slachtoffers, meldt de politie. Het brandende appartement was leeg, zo is op de vroege zondagmorgen de veronderstelling. Uit het andere appartement is het Corné Hoogendoorn met zijn vrouw en kinderen gelukt op tijd weg te komen. ‘Ik was al wakker en kon mijn vrouw en kinderen wakker maken. Ik ben nog een keer teruggegaan in het appartement voor enkele spullen, maar de brand ging zo snel.’

Terwijl het halve dorp uitloopt voor de brand en hulpdiensten massaal uitrukken om te voorkomen dat de brand nog verder overslaat, slaat de twijfel toe. Was het appartement echt leeg? Er wonen Litouwers die al jaren via een toeleverancier bij Hoogendoorn werken, weet Dick Hoogendoorn. Het appartement is verhuurd aan een uitzendbureau dat de Litouwers erin heeft gehuisvest.

Er wordt koortsachtig geprobeerd contact met de mannen te krijgen. Tevergeefs. Langzaam dringt het besef door dat ze misschien toch thuis waren. Rond 9.00 uur brengt de Veiligheidsregio het verschrikkelijke nieuws dat er ‘vermoedelijk drie mensen in het pand waren’.

Blusboot

Intussen is het alle hens aan dek voor de hulpdiensten. De brandweer zet 200 tot 250 brandweerlieden en 33 voertuigen in, waaronder blusvoertuigen, hoogwerkers en een drone. Ook wordt gebruikgemaakt van een blusboot van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Schepen zoals de Adelante en de Chridi, die lagen afgemeerd aan de kade bij het bedrijf moeten worden verhaald om plaats te maken.

De brandweer heeft het vuur rond 16.00 uur onder controle. Maar het is onmogelijk het pand in te gaan vanwege de hitte en instortingsgevaar. Pas in de avond, als dat gevaar is geweken, kunnen de hulpdiensten naar binnen. Al snel vinden ze twee slachtoffers en rond 22.30 uur wordt ook de laatste man gevonden.

Dick Hoogendoorn: ‘Verschrikkelijk’

Dick Hoogendoorn noemt het nieuws ‘verschrikkelijk’. Hoogendoorn benadrukt tegen Omroep Brabant dat de huisvesting van de arbeidsmigranten goed was geregeld. ‘Daar heeft het zeker niet aan gelegen. Ze hadden een prachtig huis.’

Lees ook: In 2008 werd Hoogendoorn ook al door brand getroffen

Maandagochtend kwam hij samen met alle medewerkers bij het bedrijf om stil te staan bij de slachtoffers, die hij persoonlijk kende. ‘Op het moment zijn we bezig dingen op te lossen’, aldus Hoogendoorn. De schade aan de kantoren en een deel van de werkplaats is groot. ‘Het moet nog allemaal precies worden vastgesteld, maar de schade is groot. Het is ontzettend heftig.’ De oorzaak is nog niet bekend. Donderdag is gevraagd om de vlaggen halfstok te hangen voor de slachtoffers.

Loco-burgemeester Hans Tanis

Loco-burgemeester Hans Tanis stond zondagochtend al snel bij de brand in Werkendam om zijn medeleven te betuigen met de familie Hoogendoorn, zo vertelt hij aan Omroep Brabant. Hij weet dan nog niet dat er doden zijn gevallen. ‘Dit maakt echt indruk. Het is pijnlijk, een heel levenswerk gaat in vlammen op. Het heeft ook grote impact op het dorp. Hier werken 150 man, de derde generatie is een jaar of 25, 30 en staat te trappelen om het over te nemen. Pijnlijk.’

60 jaar bestaan

Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen aan de Beatrixhaven viert dit jaar haar 60-jarig bestaan. In 2008 werd het bedrijf ook al getroffen door een grote brand. Toen ging het om een loods met opslag. Kees Hoogendoorn, de oprichter van het bedrijf, liet weten dat de brand deze keer veel meer materiële schade heeft. ‘Er werken 125 mensen in het bedrijf, die kunnen niet meer werken als alle machines in de bedrijfshal door de brand en het bluswater zijn verwoest. Er liggen hier schepen langs de kade, die nu niet meer kunnen worden afgetimmerd.’

Een familiebedrijf met de ambitie het beste scheepstimmerbedrijf van Nederland te zijn. Dat is Hoogendoorn MBI (maritieme betimmeringen en interieurbouw) in Werkendam.

(Hannie Kieboom, René Quist, Bart Oosterveld)