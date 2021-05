Drie gewonden na explosie op motorboot Burgum Facebook

In de jachthaven van het Friese dorp Burgum zijn maandagavond drie mensen gewond geraakt door een explosie op een pleziervaartuig. Na de ontploffing op het bootje volgde een felle brand.

1 / 1 Explosie op boot in jachthaven Burgum; 3 gewonden. De Vries Media Explosie op boot in jachthaven Burgum; 3 gewonden. De Vries Media

Tijdens de explosie en het uitbreken van de brand op de boot waren vier mensen en een hond aanwezig. Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse om drie van de vier slachtoffers te behandelen. De slachtoffers zijn behandeld aan hun verwondingen en overgebracht naar een ziekenhuis. De hond raakte bij het incident niet gewond.

De brandweer kon niet voorkomen dat de boot volledig verloren ging. Hoe de explosie heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Even voor 20.00 uur was de brand geblust. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn en om wie het gaat, is nog niet bekend. Het pleziervaartuig brandde volledig uit. Over de oorzaak is nog niets bekend.

