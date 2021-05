‘Dit heeft enorme impact op Werkendam’, zegt loco-burgemeester Tanis over brand Facebook

Werkendam 02 mei 2021, 17:53

‘Het is pijnlijk, zijn hele levenswerk gaat in vlammen op. Het heeft ook grote impact op het dorp. Hier werken 150 man, de derde generatie is een jaar of 25, 30 en staat te trappelen om het over te nemen. Pijnlijk. Loco-burgemeester Hans Tanis reageerde voor de camera van Altena TV. ‘Dit heeft enorme impact op Werkendam.’