Rodie met blik- en windvangers op NH Kanaal

Rodie Transport uit Westzaan had weer eens een in het oog lopend klusje op het Noordhollands Kanaal. Met de sleepboot Rodie voorop en de Rodie 2 achterop met daartussen de dekschuiten 20 en 23, bracht de sleepdienst zeven silo’s van Oostwouder in ’t Zand naar Zaandam.