VMBO'ers krijgen les over scheepvaart in Meppel en Steenwijk

MEPPEL 30 april 2021, 07:00

Leerlingen van het vmbo in Meppel en Steenwijk krijgen vanaf maandag 17 mei les in de wereld van de scheepvaart. Dan wordt namelijk een keuzevak aan hen aangeboden over het werken op zee.