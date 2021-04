Van Nieuwpoort: ‘Laagwater kost verladers moeite en geld’ Facebook

Door stijgende tarieven op de spotmarkt tijdens laagwaterperiodes, zou het kunnen dat verladers een andere modaliteit gaan verkiezen boven de binnenvaart. Dat zei Pim van Baaren, directeur van Van Nieuwpoort Zand & Grind, tijdens het Schuttevaer Laagwater Event 2021.

Van Nieuwpoort Zand & Grind heeft in de Benelux een marktaandeel in het vervoer van bouwstromen van 15 tot 20 procent. Een grote speler in de bouwsector dus. En ook zij hebben last van de extreme waterstanden. In 2018 kwamen zij er al snel achter dat het misging met het extreem lage water. ‘Meestal hebben we een laagwaterperiode na de zomer. Maar in 2018 hadden we er al een in januari, en daarna kregen we een mooi voorjaar. Dat waren allemaal elementen die ons lieten zien dat we moesten anticiperen op een lange laagwaterperiode, met name op de laagwatergevoelige rivieren zoals de Rijn.’

Laagwaterkosten

In 2018 maakte het bedrijf dan ook extra kosten door het extreme water. ‘We moesten die periode 2 miljoen euro aan laagwaterkosten doorberekenen aan klanten.’ Als verlader maakt Van Nieuwpoort afspraken met zijn klanten, die ook graag het risico op laagwaterkosten weg willen nemen. ‘Dus hebben wij dan ook 10 tot 20 procent voor eigen rekening genomen.’

Het bedrijf slaagde erin al zijn klanten te bedienen, maar dat kostte moeite en geld. ‘De bouwsector ging echt door. Het was echt verrassend dat de sector zo hard in beweging kwam.’ De productielocaties op de minder laagwatergevoelige rivieren werd opgevoerd. En ook vanuit België en het noorden kwamen extra vervoerstromen op gang.

Spotmarkt binnenvaart

Maar hoe vormt die prijs zich tijdens een periode van laagwater? ‘Bij ons verandert er niet zoveel voor onze vaste relatievloot,’ aldus Van Baaren. ‘We bewegen wel mee met de marktprijzen, maar onze schippers krijgen altijd een vast tarief. Zelfs bij een halve lading. De schipper profiteert dan niet bij de spotmarkt.’ Maar blij is Van Baaren niet met het omhoog schieten van spottarieven tijdens extreme waterstanden. ‘We hadden soms wel eens een schipper, die dan van zijn buurman te horen kreeg dat hij het dubbele kreeg voor dezelfde reis.’ De hoge tarieven kan er ook voor zorgen dat klanten minder snel voor de binnenvaart kiezen. ‘Het gevaar in onze sector is ook dat vervoer via water snel vervangen kan worden door wegvervoer.’ En dat zou negatief uitpakken voor de binnenvaart. Het vervoer van zand en grind kan niet zonder de binnenvaart, maar de binnenvaart kan ook niet zonder het vervoer van die bouwstoffen, zoals een kijker van het Laagwater Event opmerkte.

Ladingstromen Rijn

Van Baaren heeft ook kritiek op de houding van de Nederlandse politiek. ‘Vanuit de politiek is er minder draagvlak om binnenlandse vergunningen vrij te geven voor zand- en grind winlocaties, net zoals in Duitsland. Er vindt dus al een verschuiving plaats van ladingstromen vanaf de Rijn naar importstromen.’

‘We zien nu dat er alternatieve stromen op gang komen,’ zegt Van Baaren, kijkend naar de toekomst. ‘Wij hebben onze pijlen gericht op het in stand houden van binnenlandse stromen zand en grind. We willen niet afhankelijk zijn van importstromen.’‘

