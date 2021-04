Schuttevaer Premium STC-opleidingsschip Ab Initio nog op zoek naar 800.000 euro voor waterstofsysteem Facebook

Concordia Damen in Werkendam is begonnen met de bouw van het opleidingsschip Ab Initio van het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam. Het 67-meter lange schip wordt in de zomer van 2022 in de vaart genomen. Het liefst met een waterstofsysteem voor de voortstuwing, maar ‘daar is nog wel geld voor nodig’, zegt projectmanager Nicole van Spronsen van het STC. Het schip kost ongeveer 8 miljoen euro.