Schuttevaer Premium Ondanks Brexit en corona laat Port of Antwerp stabiliteit zien Facebook

Twitter

Email Antwerpen 30 april 2021, 10:46

Ondanks de Brexit en de Coronacrisis is de goederenoverslag in de haven van Antwerpen in het eerste kwartaal stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.