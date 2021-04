Schuttevaer Premium Zeiljacht klem onder pier Scheveningen Facebook

Een Duitse schipper had op de Noordzee een bijzonder onfortuinlijke dag. Hij zag de lichten van de Scheveningse Pier aan voor de even verder gelegen haven. Toen hij zijn vergissing bemerkte, was het echter al te laat.